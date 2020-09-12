Торонто, Канада, , 09:22 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал обладателем трофея «Леди Бинг Трофи». Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба НХЛ.

Награду «Леди Бинг Трофи» получает игрок лиги, показавший во время регулярного чемпионата НХЛ образцово честное спортивное поведение вместе с высоким классом показываемой им игры.

В нынешнем году на данный трофей наряду с Маккинноном были номинированы Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифз») и Райан О'Райлли («Сент-Луис Блюз»). Среду российских хоккеистов данной награды были удостоены Александр Могильный и Павел Дацюк.

Отметим, в нынешнем сезоне Натан Маккиннон смог набрать во время регулярного чемпионата НХЛ 93 (35 шайб + 58 результативных передач) очка и ещё 25 (9 шайб +16 результативных передач) очков в плей-офф. Клуб «Колорадо» уступил во втором раунде Кубка Стэнли команде «Даллас Старз» со счетом в серии 3−4.