Орландо, США, , 09:11 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссими (Орландо, США) и закончилась в пользу «Денвера» со счетом 111:105.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который смог набрать за игру 36 очков.

У «Денвера» самым результативным стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший в матче 26 очков. Его коллега по клубу — сербский центровой Никола Йокич — оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 14 подборами.

Отметим, благодаря данной победе «Денвер» смог сократить отставание в серии второго раунда плей-офф с «Клипперс» до 2−3.