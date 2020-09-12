Эдмонтон, Канада, , 08:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в третьем матче полуфинала плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне при пустых трибунах и закончилась победой «Айлендерс» со счетом 5:3.

У победителей шайбами отметились Кэл Клаттербак (13-я минута), Адам Пелек (32-я), Энтони Бовилье (34-я при игре 4×4), Брок Нельсон (57-я) и Жан-Габриэль Пажо (60-я в пустые ворота).

В составе «Тампы» голами отличились российский форвард клуба Михаил Сергачев (17-я), также отдавший одну результативную передачу, чешский нападающий Ондржей Палат (43-я в большинстве) и Тайлер Джонсон (53-я).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу, российский голкипер «Лайтингз» Андрей Василевский смог отразить 31 из 36 бросков по воротам. Российский голкипер вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков.

Отметим, по итогам матча «Айдендерс» сократили отставание в счет серии полуфинала плей-офф НХЛ с «Тампой» до 2−1.