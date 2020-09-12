Химки, Московская область, , 08:57 — REGNUM Российский боксер Федор Чудинов, являющийся экс-чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, победил техническим нокаутом представителя Британии Умара Садика.

Поединок проходил в подмосковных Химках и завершился в 12-м раунде, когда российский боксер прижал британца к канатам и нанес ему серию сокрушающих ударов, после чего рефери засчитал Садику поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 23-й в активе 32-летнего Чудинова (16 — нокаутом) при двух поражениях. Российский боксер был чемпионом по версии WBA в 2015—2016 годах и мог провести тогда одну успешную защиту своего титула.

Для 32-летнего Садика это поражение стало вторым при 10 победах, шесть из которых были одержаны нокаутом.