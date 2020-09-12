Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.

Австриец одержал верх над российским спортсменом в трех сетах со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Соперники провели на корте 2 часа 53 минуты. За это время Медведев 12 раз подал навылет и допустил 4 двойные ошибки. Победитель за этот же временной отрезок подал навылет дважды и три раза ошибся при подаче.

Отметим, по итогам встречи Доминик Тим вышел в финал US Open и для него это первый выход в финальную часть соревнований на данном турнире. Его соперником в этом матче станет представитель Германии Александр Зверев, ранее одержавший верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.