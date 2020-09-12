Химки, Московская область, , 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.

Бой прошел в подмосковных Химках и закончился во втором раунде, когда российский боец нанес британцу точный удар, после которого последний устоял на ногах, однако потерял ориентацию и некоторое время приходил в себя, стоя на ногах. В итоге рефери засчитал Уильямсу поражение техническим нокаутом.

Напомним, это дебютный поединок 39-летнего Харитонова в профессиональном боксе, также он выступает в промоушне ММА Bellator. Всего в смешанных единоборствах на его счету 31 победа при 8 поражениях.

Его оппонент, 47-летний Дэнни Уильямса, известен своей победой над абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном в супертяжелой весовой категории нокаутом в 4-м раунде в 2004 году. Всего в активе британского боксера 54 победы (41 нокаутом) при 29 проигрышах.