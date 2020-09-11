Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM Руководства «Зенита» из Санкт-Петербурга отказалось приобретать 25-летнего атакующего полузащитника «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рога за 25 миллионов евро. При этом transfermarkt оценивает хорвата в 13 миллионов евро.

Футбол и деньги

В прошлом сезоне Рог принял участие в 30-ти матчах Серии А, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бетису» Набилю Фекиру и плеймейкеру «Интера» Кристиану Эриксону.