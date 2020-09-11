Москва, , 18:23 — REGNUM 11 сентября в рамках первого матча четвертого тура группы B онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe российская команда Spirit одержала победу над NiP со счетом 2:1 на картах Nuke (16:8) и Overpass (16:11).

Самым ценным игроком встречи был признан 23-летний российский киберспортсмен Артем «iDISBALANCE» Егоров, набравший статистику 72−49.

Spirit, одержав вторую победу на турнире и набрав 6 очков, поднялся на пятую строчку. NiP с 3-мя баллами опустились на предпоследнее место.