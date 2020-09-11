Москва, , 15:55 — REGNUM Защитник Илья Кутепов должен сам решить вопрос своего будущего. Об этом 11 сентября заявил журналистам главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

По словам Тедеско, защитники Маслов, Жиго и Джикия показывают хорошую игру, поэтому у Кутепова стало меньше игровой практики.

«Илья должен сам сделать свой выбор, решить, каким он видит своё будущее — оставаться в команде и бороться за место в стартовом составе или выбрать другой путь», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать Кутепова за €2,5 млн.

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