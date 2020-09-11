Челябинск, , 15:16 — REGNUM Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что недовольна результатом, с которым победила на чемпионате России по лёгкой атлетике 2020 года. Об этом 11 сентября она сообщила журналистам.

«Сегодня у меня очень странные впечатления, я, естественно, недовольна результатом», — сказала Ласицкене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ласицкене одержала победу на чемпионате России, показав результат 1,92 метра.

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