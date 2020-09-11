Лидс, Великобритания, , 14:55 — REGNUM Английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед» подписал новый с главным тренером команды Марсело Бьельсой. Об этом 11 сентября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Бьельса продолжит работу в «Лидсе» в сезоне 2020/21. Новое соглашение аргентинского специалиста рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, Бьельса возглавил «Лидс» в 2018 году. В сезоне 2019/20 команда под его руководством вышла в премьер-лигу, заняв первое место в «Чемпионшипе» — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

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