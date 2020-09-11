Варшава, , 14:38 — REGNUM Збигнев Бонек, в прошлом легендарный футболист, а ныне руководитель Польского футбольного союза, высказался по поводу проходивших вчера обысков в штаб-квартире организации и её региональных подразделениях. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Спортивный чиновник подчеркнул, что его организации «нечего скрывать», и он гарантирует полное сотрудничество с Центральным антикоррупционным бюро, которое проводило обыски по предписанию прокуратуры.

По данным прокуратуры, обыски были проведены как в штаб-квартира Польского футбольного союза в Варшаве, так и в его региональных подразделениях.

«Они имеют полное право контролировать расходование государственных денег», — отметил Бонек.

Напомним, обыск проходил в связи с «мелиорационным» делом, связанным с финансовыми нарушениями в деятельности Фонда содействия развитию спорта. В правоохранительных органах появилась информация, что к делу может быть причастен Польский футбольный союз.

«По моей информации, это связано с турнирами по мини-футболу и пляжному футболу. Все документы подготовлены», — заключил Збигнев Бонек.