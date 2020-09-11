Москва, , 14:18 — REGNUM Московский «Спартак» может продать защитника Илью Кутепова за €2,5 млн. Об этом 11 сентября сообщил агент футболиста Дамиано Драго.

«Официально клуб запрашивает за Кутепова €5 млн, но он может согласиться на €2−2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым fair play», — цитирует Драго ТАСС.

Он добавил, что Кутепов может уйти из «Спартака», потому что хочет играть, чтобы вызываться в сборную России. При этом он может уйти как в аренду, так и на постоянной основе.

По словам агента, к Кутепову есть интерес со стороны нескольких клубов, два из которых из России, а ещё один — турецкий «Антальяспор».

Напомним, Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. В последний раз он выходил на поле в марте 2020 года.

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