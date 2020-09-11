Челябинск, , 13:48 — REGNUM Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике, который завершается 11 сентября в Челябинске.

Ласицкене победила, взяв высоту 1,92 метра. На 1,97 метра она прыгнуть не смогла. Второе место заняла Кристина Королева с результатом 1,88 метра. Замкнула тройку олимпийская чемпионка Анна Чичерова (1,85).

Ласицкене является чемпионкой мира и Европы в прыжках в высоту. Для неё этот турнир стал первым в летнем сезоне.

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