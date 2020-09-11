Уфа, , 13:15 — REGNUM Власти Башкирии разрешили с 15 сентября проводить на территории региона футбольные и хоккейные матчи со зрителями при заполнении трибун не более чем на 50%. Об этом 11 сентября сообщается на сайте главы региона.

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Разрешается проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других матчей профессиональных спортивных команд.

Отмечается, что должно обеспечиваться строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также условие заполнения трибун не более 50% от вместимости арен.

Также с 15 сентября возобновят работу молодёжные клубы, кружки, секции и центры.