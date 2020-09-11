Хельсинки, , 13:00 — REGNUM Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Йокеритом» и «Ак Барсом» перенесён из-за коронавируса. Об этом 11 сентября сообщается на сайте финского клуба.

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Отмечается, что хоккеисты «Йокерита» помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в матче против нижнекамского «Нефтехимика», который прошёл 9 сентября (6:0).

10 сентября сообщалось о вспышке коронавируса в «Нефтехимике», из-за чего матч нижнекамского клуба с рижским «Динамо» был перенесён.

Встреча «Йокерит» — «Ак Барс» была запланирована на 11 сентября. Кроме этой игры, возможно, будут перенесены матчи «Йокерита» с «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА.

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