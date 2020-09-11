Казань, , 11:12 — REGNUM Сразу несколько новых спортивных объектов открылись в Татарии. Так, в Казани по улице Чуйкова открыли футбольно-регбийный манеж «Искандер». В формате видеоконференции также были открыты по улице Танковой в столице республики манеж «Максат», в городе Буинске — спорткомплекс «Импульс», в селе Средняя Камышла Нурлатского района — универсальный спорткомплекс с бассейном «Тулпар», в селе Муслюмово — плавательный бассейн «Тамчы».

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Высокая Гора в Татарии 13 августа встретил посетителей новый плавательный бассейн, построенный на средства из республиканского бюджета. Пропускная способность нового спортивного объекта составляет 576 человек в сутки. Здание оснащено всем необходимым для передвижения маломобильных групп населения, имеются отделения как для взрослых посетителей, так и детей.

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