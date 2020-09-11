Саутгемптон, Великобритания, , 10:37 — REGNUM Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может стать игроком английского «Саутгемптона». Об этом 10 сентября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, руководство «Саутгемптона» заинтересовано в услугах 27-летнего Кузяева и рассматривает его как замену Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который перешёл в «Тоттенхэм».

Отмечается при этом, что «Саутгемптону» нужен опорный полузащитник, а Кузяев в последнее время почти не играл на этой позиции. Это может стать сдерживающим фактором в переговорах, но руководство клуба, тем не менее, серьёзно изучает этот вариант.

Напомним, Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне 2019/20 он сыграл в 20 матчах и отдал две результативные передачи.

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