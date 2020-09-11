Милуоки, США, , 09:05 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» принял решение по форварду Яннису Адетокунбо. Об этом 10 сентября сообщает The Athletic.

«Милуоки» предложит Адетокунбо максимальное продление контракта на сумму $220 млн. Это на $80 млн больше, чем он может получить в другом клубе НБА.

При этом отмечается, что «Милуоки» не намерен обменивать Адетокунбо, даже если он не продлит контракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милуоки» вылетел из плей-офф НБА, проиграв «Майами» в полуфинале Восточной конференции. При этом «Бакс» стали победителями регулярного чемпионата сезона 2019/20.

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