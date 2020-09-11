Орландо, США, , 08:53 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 110:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Кроме того, Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который записал на свой счёт 25 очков.

Таким образом, «Лейкерс» закрепили своё преимущество в серии: 3−1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лейкерс» обыграли «Хьюстон» благодаря 36 очкам Джеймса