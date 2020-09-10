Мадрид, , 23:46 — REGNUM Мадридский «Атлетико» не стал продавать «Ювентуса» форварда Альваро Морату.

Согласно информации портала Marca, «матрасники» ответили отказом на 50-миллионное предложение «Ювентуса» по трансферу форварда. Сообщается, что клуб не собирается снимать сумму отступных, которая равна 150 миллионам евро.

Ранее испанец заявлял, что не против вернуться в «Юве», его не устраивает свое текущее положение в составе «Атлетико».

В минувшем сезоне 27-летний форвард набрал 20 (16+4) очков по системе «гол+пас» в 44 матчах во всех турнирах за «Атлетико».