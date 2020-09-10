Бергамо, Италия, , 23:14 — REGNUM Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси поделился мнением касательно перехода Алексея Миранчука, а также упомянул его брата, Антона.

«Гордимся этим трансфером, мы давно следили за Алексеем. На протяжении последних трех сезонов.

Не боимся ли, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, Алексей сможет себя проявить.

Понятно, что все будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», — рассказал гендиректор «Аталанты» Нобелю Арустамяну.

В минувшем сезоне Алексей Миранчук набрал 17 (12+5) очков по системе «гол+пас» в 27 матчах РПЛ.