Бергамо, Италия, 10 сентября 2020, 23:14 — REGNUM Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси поделился мнением касательно перехода Алексея Миранчука, а также упомянул его брата, Антона.
«Гордимся этим трансфером, мы давно следили за Алексеем. На протяжении последних трех сезонов.
Не боимся ли, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, Алексей сможет себя проявить.
Понятно, что все будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», — рассказал гендиректор «Аталанты» Нобелю Арустамяну.
В минувшем сезоне Алексей Миранчук набрал 17 (12+5) очков по системе «гол+пас» в 27 матчах РПЛ.