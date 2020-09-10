Нур-Султан, , 20:52 — REGNUM Казахстанский «Барыс» одержал вторую победу в сезоне, обыграв на домашнем льду китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султуне и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 3:2.

В составе «Барыс» по голу отличились защитник Виктор Сведберг и нападающие Якоб Лилья и Никита Михайлис. Отметим, что Лилья также отдал голевую передачу, став лучшим игроком «Барыса» по результативности в этом матче.

«Барыс» переместился на шестую строчку Восточной конференции, на их счету пять очков в четырех матчах. «Куньулунь» занимает одиннадцатое место с нулем в графе набранных очков.