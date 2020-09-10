Москва, , 17:05 — REGNUM 10 сентября украинский коллектив Natus Vincere одержал уверенную победу над AGO со счетом 2:0 в рамках четвертого тура группы A онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe. «Рожденные побеждать» оказались сильнее поляков на картах Mirage (16:9) и Nuke (16:13).

По итогам матча NaVi укрепились на первой строчке, набрав 9 очков. AGO с тремя баллами остались на последней позиции.

Александр «s1mple» Костылев был признан пользователями HLTV лучшим игроком матча (85,4%). Коэффициент k/d игрока составил 2,03.