Москва, , 14:10 — REGNUM Московский «Спартак» не проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Об этом 10 сентября заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Нет, слухи я не комментирую», — приводит слова Газизова РИА Новости.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что «Спартак» сделал предложение Кузяеву, который в настоящее время находится без клуба в статусе свободного агента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузяев вошел в топ-5 самых дорогих свободных агентов.

Читайте также: Экс-игрок «Зенита» Кузяев вошел в топ-5 дорогих свободных агентов