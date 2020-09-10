Неаполь, Италия, , 12:51 — REGNUM Президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио де Лаурентис заразился коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщили в на пресс-службе команды.

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Отмечается, что результат теста 71-летнего де Лаурентиса показал наличие коронавируса.

Де Лаурентис является владельцем и президентом «Наполи» с 2004 года. Под его руководством команда семь раз становилась призёром Серии А, три раза выиграла Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны.