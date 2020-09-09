Лос-Анджелес, США, , 23:49 — REGNUM Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, если выйдет на рынок свободных агентов следующим летом, может перейти в «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом информирует портал «The Ringer».

Также на рынке интерес к игроку «Бакс» проявляют «Даллас», «Торонто» и «Голден Стэйт».

Согласно данным источника, Адетокумбо, чей контракт истекает по окончании этого сезона, может подписать максимальное продление соглашение на сумму в 220 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем он может получить от любого другого клуба лиги.