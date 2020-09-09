Манчестер, Великобритания, , 21:49 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать идею о покупке вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в текущее трансферное окно.

Согласно информации портала ESPN, клуб продолжает вести переговоры с немецким клубом, согласовав размер компенсации за игрока. Его стоимость оценивается 120 миллионов евро, однако «дьяволы» считают эту сумму слишком завышенной. Планируется, что «МЮ» заплатит эту сумму частями, что позволит получить «Боруссии» желаемую сумму.

Сообщается, что стороны идут в направлении, чтобы завершить сделку до окончания трансферного окна.