Копенгаген, , 19:32 — REGNUM 9 сентября межнациональный коллектив Complexity со счетом 2:1 по картам одержал победу над российской командой Spirit в рамках третьего тура группы B онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe. Complexity оказались сильнее россиян на картах Overpass (16:7) и Mirage (16:1).

Самым ценным игроком встречи был признан 23-летний датский киберспортсмен Бенжамин «blameF» Бремер, набравший статистику 73−41.

По итогам матча Complexity заняли первую строчку в группе B, набрав 9 очков после трех матчей. Spirit с тремя баллами расположились на 6-м месте.