Лиссабон, , 08:13 — REGNUM Нападающий Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии. Он оформил дубль в матче Лиги наций с командой Швеции, который прошёл в Стокгольме.

Роналду стал вторым футболистом, который смог забить более ста мячей за свою национальную команду. Первым это сделал Али Даеи, на счету которого 109 голов за сборную Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Португалии обыграла команду Швеции со счётом 2:0.

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