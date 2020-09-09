Лиссабон, , 08:01 — REGNUM Матч молодёжных сборных Португалии и Белоруссии по футболу перенесён из-за коронавируса в белорусской команде. Об этом 8 сентября сообщает Tribuna.com.

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Отмечается, что три футболиста молодёжной сборной Белоруссии получили положительные результаты тестов на коронавирус. Это защитники Илья Лукашевич и Дмитрий Прищепа и полузащитник Роман Вегеря.

Вся команда находится в гостинице, из которой никого не выпускают.

Матч отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы между командами Португалии и Белоруссии должен был состояться 8 сентября в Португалии. Новая дата его проведения пока не известна.