Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM Хенрик Люндквист может в скором времени покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс».

Согласно информации The Athletic, 38-летний склоняется к тому, чтобы дать дорогу молодым голкиперам. Он осознает, что его время в «Рейнджерс» подошло к завершению. Шведский голкипер не хочет играть ограниченное количество матчей в роли запасного в любой команде.

Однако, также сообщается, что Хенрик еще не планирует покидать НХЛ, а, напротив, подыскивает команду, способную принести в его трофейную копилку Кубок Стэнли. Соотвественно, «рейнджеры» будут вынуждено выкупить оставшийся год контракта Люндквиста с его зарплатой 8,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Люндквист вышел в 30 матчах, деля колику ворот с двумя российскими вратарями — Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.