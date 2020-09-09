Токио, , 08:07 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) 8 сентября заявил, что он полностью нацелен на проведение Олимпийских игр в Токио в следующем году, добавив, что все остальные утверждения являются домыслами. Это заявление МОК сделал в ответ на запрос информационного агентства Jiji Press относительно замечания вице-президента МОК Джона Коутса о том, что Игры в Токио состоятся следующим летом, независимо от пандемии коронавируса.

«Мы будем стараться минимизировать риски и смягчить последствия [пандемии], следуя мерам, установленным Всемирной организацией здравоохранения для массовых мероприятий», — заявил МОК.

Комитет ещё раз подчеркнул своё намерение проводить Олимпийские игры в безопасных для всех участников условиях.

Напомним, Олимпийские игры должны были пройти этим летом с 24 июля по 9 августа, за ними должны были последовать Параолимпийские игры с 25 августа по 6 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на один год.