Турин, Италия, , 21:28 — REGNUM Форвард «Барселоны» является приоритетным вариантом для «Ювентуса» в текущее трансферное окно.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» уже начал переговоры по переходу уругвайского нападающего в стан «старой сеньоры». Вице-президент «Юве» Павел Недвед накануне созовнился с Суаресом.

Также стали известны условия перехода уругвайца. Он останется в Барселоне, пока не получит итальянский паспорт для чего ему нужно сдать экзамен по итальянскому языку на уровень B1. В таком случае игрок заключит двухлетний контракт с возможность продления еще на один сезон с зарплатой в 6,5 миллиона евро за год.

Ранее сообщалось об интересах со стороны «Юве» к экс-форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани, нападающему «Ромы» Эдину Джеко и игроку «Атлетико» Альваро Морате.