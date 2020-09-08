Рига, , 20:42 — REGNUM Рижское «Динамо» выиграло свою первую победу в официальном матче после ребрендинга. «Витязь» оказался слабее на чужом льду в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» и завершилась победой хозяев со счетом — 4:3.

Лучшим на льду оказался форвард «рижан» Лаурис Дарзиньш, он набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас», приняв участие во всех голах своей команды. Отметим, что именно его гол оказался решающим в начале третьего периода. В составе «Витязя» двумя очками отличился также латышский нападающий Каспарс Даугавиньш, набрав 2 (1+1) очка.

«Динамо» поднялось на седьмую строчку, что на позицию ниже, чем «Витязь». Обе команды набрали по два балла за три встречи.