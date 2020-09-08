Нью-Йорк, США, , 09:14 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча, продолжавшаяся 1 час 38 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:0.

Медведев семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с Андреем Рублёвым.

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