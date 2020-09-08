Нью-Йорк, США, , 09:10 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини в четвёртом круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Рублёв девять раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 8 брейков.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым.

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