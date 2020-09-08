Токио, , 07:56 — REGNUM Летние Олимпийские игры в Токио должны быть проведены «любой ценой», заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото на пресс-конференции, сообщает Kyodo.

«Все, кто вовлечен в Олимпийские игры, работают вместе и готовятся, и сами атлеты прилагают серьезные усилия, готовясь к следующему году в сложившихся обстоятельствах… Я считаю, мы должны провести игры любой ценой», — заявила она.

Таким образом Хасимото прокомментировала слова вице-президента Международного олимпийского комитета Джона Коатса. Ранее он заявил, что летние Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году вне зависимости от пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото не исключила введения упрощенного въездного режима для участников Олимпийских игр в Токио. По ее словам, японские власти обеспечат допуск спортсменов даже при сложной эпидемиологической обстановке.

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