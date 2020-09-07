Ливерпуль, Великобритания, , 23:34 — REGNUM Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчеллоти прокомментировал переход колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, с которым итальянский специалист работал в мадридском «Реале».

«Все знают, что Хамес — фантастический футболист с большим набором навыков, с выдающейся способностью создавать моменты форвардам.

Он действительно заинтересован нашим проектом и тем, что мы хотим прибавлять. Он был рад подписанию контракта, и не пришлось тратить время на уговоры — он уже был готов.

Такие футболисты, как Хамес и Аллан, могут помочь нам стать сильнее, а мы можем помочь стать сильнее им. Такая связь может положительно повлиять на наши результаты и на нашу команду», — приводит слова Анчеллоти официальный сайт «Эвертона».

В минувшем сезоне Хамес провел 8 матчей за «Реал» и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».