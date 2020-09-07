Рига, , 21:06 — REGNUM Латвия откажется от проведения чемпионата мира по хоккею весной-летом 2021 года, если он не будет перенесен из Минска. Напомним, что изначально планировалось провести турнир с 21 мая по 6 июня в двух городах — Риге и Минске.

Согласно информации портала Skaties. lv, правительство Латвии может отозвать свою гарантию на проведение первенства, если в Белоруссии не изменится ситуации с правами и свободами человека. Также, по словам источника, латыши призвали ИИХФ в письме от Кабинета министров перенести ЧМ из Белоруссии в другую страну.

«Я и представить себе не мог, что Латвия откажется от проведения конкурса в последний момент! — приводит слова президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса «Спорт-Экспресс». — У нас не было столь крупных турниров 15 лет и, вероятно, не будет еще столько же. По аудитории хоккей для нас — спорт номер один».