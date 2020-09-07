Орландо, США, , 20:44 — REGNUM Лучший игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден высказался касательно поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА.

«Они застали нас врасплох, но я думаю, что потом мы неплохо играли. Мы просто были недостаточно агрессивны, и недостаточно активно атаковали их зону. Мы придали им уверенности, и они начали попадать по кольцу. Вот и все», — приводит объяснение Кардена портал The Athletic.

Счет в серии «Рокетс» — «Лейкерс» равный, 1:1. Прошедшую встречу «озерники» выиграли с преимуществом в 15 очков — 97:112.