Турин, Италия, , 19:37 — REGNUM Для того, чтобы стать игроком туринского «Ювентуса», уругвайский нападающий Луис Суарес должен получить гражданство Италии, а для этого — сдать экзамен на знание языка, передает Sky в понедельник, 7 сентября.

«Ювентус» уже выбрал лимит на футболистов из стран из-за пределов ЕС в заявке на новый сезон.

Такой способ получения гражданства доступен Суаресу в связи с тем, что его жена (также гражданка Уругвая) имеет и итальянское гражданство — ее предки эмигрировали в Южную Америку из Италии.