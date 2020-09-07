Нью-Йорк, США, , 16:06 — REGNUM Новак Джокович попал в судью и причинил боль, поэтому был дисквалифицирован. Об этом 7 сентября заявил главный судья Открытого чемпионат США (US Open) Сёрен Фримель.

Новак Джокович (сс) James Boyes

«Новак в беседе со мной настаивал, что он попал случайно и из-за этого не может быть снят с турнира. Мы все согласились с тем, что он не делал это намеренно, но реальность такова, что он попал в судью и причинил боль», — цитирует Фримеля Marca.

По его словам, Джокович он попал мячом точно в шею судьи на линии и нанёс ей повреждение.

Фримель уточнил, что в данной ситуации видеоповтор не рассматривается, а на принятие решения повлияла «скорость мяча в момент попадания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джоковича дисквалифицировали на US Open за то, что отбросил мяч и попал в женщину-арбитра.

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