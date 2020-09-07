Гронинген, Нидерланды, , 14:56 — REGNUM Нидерландский полузащитник Арьен Роббен забил гол в товарищеском матче «Гронингена» с «Арминией». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Для 36-летнего Роббена этот мяч стал первым после возобновления карьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Роббен возобновил карьеру, которую завершал в 2019 году. Он вернулся в свой родной клуб «Гронинген», за который выступал с 2000 по 2002 год.

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