Монреаль, Канада, , 14:38 — REGNUM США ушли далеко вперёд в плане применения допинга. Об этом 7 сентября заявил Руне Андерсен, глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«США ушли далеко вперед в плане допинга: они знают, каким допингом им можно пользоваться», — сказал Андерсен.

Он добавил, что в США создана хорошая антидопинговая система, а в Американском антидопинговом агентстве (USADA) есть хороший отдел расследований.

«У меня складывается впечатление, что у них достаточно хороший контроль», — заключил Андерсен.