Липецк, , 14:20 — REGNUM Липецкий марафон, который должен был состояться 27 сентября, отменён. Об этом сообщила Директор «Липецкого Марафона» Ксения Казакова.

Причиной стал запрет Роспотребнадзора на проведение массовых спортивных мероприятий, который будет действовать до 30 сентября.

Участникам забега все билеты обещают автоматически перенести на Липецкий полумарафон, который пройдёт 30 мая 2021 года.

По словам организаторов, с трудностями они столкнулись ещё при подготовке к полумарафону, который прошёл 2 августа. Однако осенью из-за возросшего риска сезонных заболеваний мероприятие не сможет состояться.