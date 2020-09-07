Лас-Вегас, США, , 13:56 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поднялся на одну строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.

Обновлённый рейтинг представлен 7 сентября на сайте организации. Из него исключён завершивший спортивную карьеру американец Даниэль Кормье. Благодаря этому Ян поднялся на 11-ю позицию в списке лучших бойцов.

Лидером рейтинга по-прежнему является американец Джон Джонс. За ним идёт российский боец Хабиб Нурмагомедов.

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