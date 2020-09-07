Москва, , 13:45 — REGNUM Арбитры справедливо дисквалифицировали сербского теннисиста Новака Джоковича на US Open. Об этом 7 сентября заявил олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

«Дисквалификация правильная. Даже для первой ракетки мира. Он попал в судью и был отстранён», — цитирует Кафельникова «Рейтинг букмекеров».

По его словам, мнения о произошедшем могут расходиться, но правило для всех одно. Он также добавил, что после дисквалификации Джоковича считает инцидент исчерпанным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович дисквалифицирован на US Open за то, что отбросил мяч и попал в женщину-арбитра.

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