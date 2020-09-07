Манчестер, Великобритания, , 13:04 — REGNUM Футболисты «Манчестер Сити» Рияд Марез и Эмерик Лапорт заразились коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что Марез и Лапорт получили положительные результаты тестов на коронавирус. Симптомов болезни у них нет.

В соответствии с протоколом Английской премьер-лиги (АПЛ) и правительства Великобритании оба футболиста соблюдают период самоизоляции.

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