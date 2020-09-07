Барселона, Испания, , 12:11 — REGNUM Разногласия по поводу трансферов возникли между руководством «Барселоны» и главным тренером Рональдом Куманом. Об этом 7 сентября сообщил журналист Тоби Альтшэффль в Twitter.

Отмечается, что руководство каталонского клуба хочет вернуть в команду хавбека Тьяго Алькантару, который выразил желание покинуть «Баварию». В свою очередь, Куман хочет видеть в команде полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума.

При этом утверждается, что руководство оказывает давление на тренера и хочет переубедить его. Более того, клуб уже связался с представителями Алькантары.

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